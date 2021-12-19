Сборная России стала победителем Кубка Первого канала после поражения команде Финляндии в овертайме (2:3).

Команда Алексея Жамнова набрала 10 очков и заняла первое место, финны заняли вторую строчку с семью баллами в трех играх. В розыгрыше этого года по регламенту только Россия провела четыре игры, остальные команды – по три. Из-за этого победитель определялся не по фактическому количеству очков, а по проценту набранных баллов. Россия взяла 83,3% возможных очков, а Финляндия – 77,7%.

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Во всех матчах турнира сборная России играла в форме команды СССР разных лет. В игре с финнами ретро-комплект выполнен в стиле той формы, в которой сборная СССР выступала с 1964 по 1968 год. В этой экипировке советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.

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