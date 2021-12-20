Представители европейских стран жестко раскритиковали джерси сборной России в стиле СССР.

Официальные лица и журналисты нашли аргументы, почему выходить в такой форме было неуместным. Во всех матчах турнира сборная России играла в форме команды СССР разных лет. В игре с финнами ретро-комплект выполнен в стиле той формы, в которой сборная СССР выступала с 1964 по 1968 год. В этой экипировке советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.

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«Если верить символам так же, как и диктатурам, то российская хоккейная команда, выступающая на этой неделе в форме СССР, была не просто троллингом. СССР был жестоким тоталитарным государством, возрождать его даже для ностальгии омерзительно», – заявил гроссмейстер и председатель Фонда прав человека Гарри Каспаров.

«Сборная России по хоккею вызвала возмущение в северной Европе тем, что надела футболки из советского прошлого во время матча с Финляндией на фоне растущей напряженности в отношениях между Кремлем и Западом», – написала журналистка Bloomberg News Кети Похьянпало.

«С протокольной точки зрения, это очень важное решение, и Россия чрезвычайно централизована. Использовать майки СССР, вероятно, решил сам Путин, что показывает, насколько он живет в прошлом. Его идеалы – Брежнев и Николай I», – заявил автор книги «Клановый капитализм России» Андерс Ослунд.

«Итак, хоккейный заголовок 2021 года таков: Финляндия – СССР – 3:2. До смены режима в этом аккаунте слова «Россия» и «Советский Союз» будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы», – выдал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Очень приятно, что Россия проиграла в этой форме. Практически все хоккеисты родились после распада СССР. Но мне интересно, сколько их бабушек и дедушек, прадедов и прадедов пострадали и умерли во время чисток советской эпохи, коллективизации, голода и войн», – задумался кандидат в конгресс США Мэтт Джейкобс.

«Простите, а против какой страны играла Финляндия? Разве эти ребята не в майках СССР? Неужели россияне так отчаянно пытаются переписать историю? Почему им разрешено пропагандировать свой ревизионизм в международных хоккейных матчах?» – задался вопросами журналист Микко Пакканен.

«Ужасно дурной вкус у сборной России по хоккею, тем более что СССР проиграл войну с Финляндией. Думаю, есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей», – считает основатель компании Public Дэниел Корски.

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