В Германии завершили чемпионат по хоккею без определения победителя из-за коронавируса

Чемпионат Германии по хоккею был завершен до определения победителя из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщило немецкое издание Sportschau. «Сезон в Deutsche Eishockey Liga завершен», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Sportschau.

Ранее эпидемия коронавируса стала причиной, по которой были приостановлены все матчи итальянской футбольной Серии A до 3 апреля. Матчи французской футбольной лиги вплоть до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

В турнирной таблице чемпионата Германии по хоккею лидирует «Ред Булл Мюнхен», который уже не сможет оформить чемпионский титул.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире на данный момент – 114 744 человека. Умерли 4 076 человек.

The Telegraph: «Ливерпуль» не признают чемпионом, если в АПЛ отменят сезон из-за коронавируса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android