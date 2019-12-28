Молодежная сборная России крупно победила канадцев в матче предварительного раунда чемпионата мира-2020 для хоккеистов не старше 20 лет.

Александр Хованов открыл счет уже на второй минуте. После перехвата на синей линии форвард прошел в чужую зону и щелкнул по воротам.

В середине стартовой 20-минутки Павел Дорофеев замкнул передачу Никиты Александрова на дальней штанге и уверенно переиграл голкипера Нико Доуса.

А на 14-й минуте Никита Ртищев налетел на отскок от вратаря после щелчка от синей Данила Пыленкова и переправил шайбу в сетку.

Во втором периоде Александров выехал с правого фланга на ворота, идеально нашел щелочку между щитков Доуса и штангой и воткнул туда шайбу.

На 34-й минуте Егор Замула набросил от синей линии на пятак, Егор Соколов подставил клюшку и перевел атаку в сетку запасного голкипера канадцев Джоэла Хофера.

Еще через 3,5 минуты Григорий Денисенко накатил в середину чужой зоны, получил передачу от Хованова и неотразимо выстрелил в створ.

6:0 – крупная победа команды Валерия Брагина.

В начале второго периода травму лодыжки в чужой зоне получил лидер «кленовых листьев», возможный первый пик драфта НХЛ-2020 Алексис Лафренье.

Россия завтра, 29 декабря, проведет на МЧМ матч с США. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

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