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Россия забросила 6 шайб и разгромила Канаду на МЧМ-2020
Шесть! Шесть!
Молодежная сборная России крупно победила канадцев в матче предварительного раунда чемпионата мира-2020 для хоккеистов не старше 20 лет.
Александр Хованов открыл счет уже на второй минуте. После перехвата на синей линии форвард прошел в чужую зону и щелкнул по воротам.
В середине стартовой 20-минутки Павел Дорофеев замкнул передачу Никиты Александрова на дальней штанге и уверенно переиграл голкипера Нико Доуса.
А на 14-й минуте Никита Ртищев налетел на отскок от вратаря после щелчка от синей Данила Пыленкова и переправил шайбу в сетку.
Во втором периоде Александров выехал с правого фланга на ворота, идеально нашел щелочку между щитков Доуса и штангой и воткнул туда шайбу.
На 34-й минуте Егор Замула набросил от синей линии на пятак, Егор Соколов подставил клюшку и перевел атаку в сетку запасного голкипера канадцев Джоэла Хофера.
Еще через 3,5 минуты Григорий Денисенко накатил в середину чужой зоны, получил передачу от Хованова и неотразимо выстрелил в створ.
6:0 – крупная победа команды Валерия Брагина.
- В начале второго периода травму лодыжки в чужой зоне получил лидер «кленовых листьев», возможный первый пик драфта НХЛ-2020 Алексис Лафренье.
- Россия завтра, 29 декабря, проведет на МЧМ матч с США. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.
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