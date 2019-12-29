Сборная России разгромила сверстников из Канады в матче молодежного чемпионата мира – 6:0.

Во время послематчевого исполнения гимна победителей капитан канадской молодежки Барретт Хэйтон не снял шлем, чем очень огорчил соперников. Кэп сборной России Григория Денисенко обратил внимание судьи на действия Хэйтона, а во время рукопожатий команд весь состав россиян проигнорировал хоккеиста.

Позже спортсмен объяснил свой поступок банальной растерянностью. «Простите, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшнего матча. Я извиняюсь перед сборной России и ее болельщиками. Как лидер команды я пытался осмыслить игру и понять, как мы можем перегруппироваться. В тот момент я просто потерялся.

Русские отлично сыграли сегодня, и я не хотел проявить неуважение. Моя ошибка не должна отвлекать внимание от их победы. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами, обязуюсь исправиться», – приводит слова Хэйтона твиттер канадской сборной.

Россия сегодня, 29 декабря, проведет на МЧМ матч с США. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

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