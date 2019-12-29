Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев осудил действия капитана молодежной сборной Канады по хоккею.

Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России – российские хоккеисты отказались жать ему руку. Сам спортсмен объяснил свои действия расстройством от поражения (0:6) и невнимательностью.

«Хоккей! Молодежный чемпионат мира, Россия – Канада – 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!» – подписал Губерниев пост в инстаграме.

Барретт и хоккейная федерация Канады уже принесли извинения за инцидент.

Россия сегодня, 29 декабря, проведет на МЧМ матч с США. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

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