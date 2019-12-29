Молодежный чемпионат мира – самое искреннее зрелище в спорте. Мальчишки с суровыми лицами, будто играющие во взрослых мужиков, выясняют при температуре воздуха -15 градусов, кто из них последним уйдет со льда. У половины из них не будет другого шанса взять это золото – нужно доказывать здесь и сейчас, ведь через год IIHF оставит тебя вне заявки со словами «Ты слишком большой для таких битв».

Вокруг хоккейного (да и любого) МЧМ кружит атмосфера восхитительного будущего: что каждый из участников станет новым Гретцки, Кросби, Гашеком. Никто не предрекает игрокам забвение в четвертых звеньях, командировки в низшие лиги, несовместимые с большим хоккеем травмы. Или раннюю смерть.

Роману Ляшенко тоже предсказывали большую карьеру. Он рос в морозном Мурманске гиперактивным ребенком, поэтому его мама Светлана быстро поняла – мальчишке лучше выплескивать лишнюю энергию через спорт. Семилетний Рома пришел в восторг, когда его записали в хоккейную секцию. Скауты «Спартака» и ЦСКА в начале голодных 90-х пылесосили регионы и приглашали способных детишек на просмотр в Москву. В столице 13-летний Ляшенко не понравился тренерам и махнул в Ярославль, где «Торпедо» открывало спортшколу и давало пацанам место в интернате.

Через четыре года ему повезло, что в Россию из Германии вернулся Петр Воробьев. Грозный коуч всегда доверял молодым, поэтому перед стартом сезона-1996/97 взял Романа на сборы с основным составом, а осенью заявил в регулярку. «Он сразу бросился в глаза, хотя гладиатором не был: физические данные нужно подтягивать. За два месяца доказал, что по праву будет в числе тех, кому выходить на лед», – вспоминал Воробьев. Центрфорвард набирался опыта в четвертом звене, зато провел в Суперлиге все матчи и стал с «Торпедо» чемпионом России.

Параллельно Воробьева назначили в молодежную сборную, и он подтянул из Ярославля целую пятерку, в которую включил и Ляшенко. На МЧМ-1997 за Россию сражались молодые Алексей Морозов и Сергей Самсонов, и после первого места на групповом этапе в полуфинале попались канадцы. 2:1 после 40 минут и 2:3 к финальной сирене – опять бронза, третья за пять лет.

Карьера Ромы раскручивалась и в клубе, и в сборной, причем с каждым днем прогресс мчал все быстрее. Хлоп – он из четвертого звена «Торпедо» дорос до первого. Щелк – «Даллас» выбрал на драфте-1997 в конце второго раунда. Склейка – на правах ветерана МЧМ опрокинул Канаду в 1/4 (2:1 в овертайме, у Ромы ассист) и обидно проиграл золото финнам. Еще кадр – и на МЧМ-1999 Ляшенко уже капитан сборной и покрасил волосы в желтый цвет, чтобы расслабить команду перед финалом с канадцами. В ярославских парикмахерских появилась стрижка «Под Ляшенко», а сам хоккеист сознался, что придумал это с приятелем, чтобы просто подурачиться.

На тот молодежный чемпионат он впервые приехал не к Воробьеву. Сборную подхватил Геннадий Цыгуров. Тренер «Лады» сменил попавшего в больницу Воробьева, но везде подчеркивал, что команду формировал Петр Ильич, и всем успехам состав обязан прежнему коучу. Ляшенко как капитан отвечал за раздевалку и после каждой тренировки командовал «Три-четыре», а остальные громыхали: «Россия!»

Россия – Канада, МЧМ-1999, Роман Ляшенко – капитан, крайний слеваGetty Images

Первый же серьезный матч – против Швеции на старте турнира – русские отдали, зато отыгрались на трех аутсайдерах с общим счетом 23:0. В четвертьфинале сборную ждала Финляндия, которой отомстили за провальный прошлогодний овертайм, дальше дотерпели в матче со Словакией, а в битве за золото ждала Канада. Тогда-то команда и перекрашивала волосы в желтый вслед за капитаном и кричала с ним же «Три-четыре» – «Россия!»

С таким зарядом сборная вышла на лед 13-тысячной арены. У «кленовых листьев» были голкипер Роберто Луонго и могучая оборона, четверо игроков из которых затем провели больше 900 матчей в НХЛ и брали Кубок Стэнли, но русские все равно перещелкали их по броскам – 40 против 18. Ляшенко смиренно выходил во втором звене с Сергеем Вереникиным и Петром Счастливым, хотя при Воробьеве играл с Максимом Афиногеновым и Максимом Балмочных. Но расстановка Цыгурова давала результат, а Артем Чубаров в первой тройке вырабатывал нужное электричество, подарившее первый гол.

Канада сравняла, но Балмочных выдал чудо-гол – вошел с шайбой в зону, посадил защитника на плечо и на вытянутой клюшке проткнул шайбу мимо Луонго. Хозяева снова сравняли, а дальше были очередной овертайм, выигранное вбрасывание перед чужими воротами, пас Афиногенова на Чубарова и точный бросок. 13 тысяч зрителей на арене и 1,8 миллиона канадцев перед телевизорами (рекорд аудитории для канала TSN) разом замолчали, пока русские высыпали на лед и обнимали героя-голеадора. Парни впервые сделали страну чемпионом мира U-20.

«Больше всего запомнились гимн, флаг России и слезы мальчишек, которые сражались за Родину», – сказал после матча взволнованный Геннадий Цыгуров. «Сегодня я самый счастливый человек на планете. Успех сборной на мировом первенстве – самый яркий эпизод в жизни. Сложно выразить словами чувства – волнение и гордость, радость от победы и грусть из-за того, что все закончилось. Когда еще удастся сыграть в столь дружной команде?» – делился Роман Ляшенко. Он набрал на турнире всего пять очков и закончил его с 10-м плюсом-минусом в команде. Но в статистику не попали боевой дух, который организовывал капитан, и та атмосфера, о которой потом говорили все члены сборной-1999.

По возвращении в Ярославль журналисты атаковали Рому вопросами: «Когда в НХЛ?» 20-летний хоккеист скромно отвечал: «Да, из «Далласа» поздравляли с чемпионством, но предметно о контракте не говорили». Но летом 1999-го Ляшенко посоветовался с Воробьевым, получил финальное «Езжай» и сорвался в Северную Америку. Ситуация сразу вышла сложной, потому что 20-летний парень попал в ростер с Майком Модано, Джо Ньювендайком и Ги Карбонно, то есть свободной была только одна позиция центрфорварда, и та в четвертом звене.

Роман Ляшенко, «Даллас Старс»Getty Images

Ярославский мальчик выцарапал в «Старс» аж 58 матчей и набрал 6+6 очков – неплохо для нападающего оборонительного плана. Он тут же вместе с командой добрался до финала Кубка Стэнли, но не набрал там ни одного очка, а «звезды» влетели «Нью-Джерси» со счетом 2-4. «Первый год в «Далласе» получился так себе, впрочем, в НХЛ дебютировать всегда тяжело. Но затем в «Старс» пришло много опытных, высокооплачиваемых мастеров, и ситуация для меня стала вообще беспросветной», – грустно констатировал Ляшенко.

Тренер Кен Хитчкок постоянно спускал его в майнор-лиги, но молодой форвард на людях держался молодцом. «В «Далласе» несколько хоккеистов подходили к коучу и просили дать Роме больше времени на льду. Ляшенко был принцем, который наслаждался работой, и никогда не держал камня за пазухой», – уверял агент Тодд Даймонд. Это не спасло парня с двусторонним контрактом от трейда в «Рейнджерс» и новым командировкам в ИХЛ и АХЛ. Во всех интервью русским медиа Роман заметно нервничал и раздражался при вопросах о фарм-клубах.

В сезоне-2002/03 Воробьев звонил любимому ученику – спрашивал о делах, приглашал в тольяттинскую «Ладу», параллельно агент прощупывал вариант с возвращением в Ярославль. «Нью-Йорк» был доволен прогрессом Ляшенко, его удачным сезоном и попаданием на Матч всех звезд АХЛ, поэтому отклонил личную просьбу игрока о трансфере в Россию. «Роман – очень тонкий игрок, чрезвычайно умный без шайбы и дисциплинированный в обороне», – анонимно говорил один из руководителей «НЙР».

Роман Ляшенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»Getty Images

Рома хотел переключиться от проблем в клубе, и отпуск в Анталье с мамой и сестрой выглядел идеальным решением. Вечером 5 июля 2003 года они договорились, что вместе выйдут из отеля и отправятся на завтрак. Утром Светлана и Елена Ляшенко долго ждали сына и брата, рассердились, что тот проспал, и поднялись из лобби к нему в номер. В ванной Роман висел на собственном брючном ремне. Дыхания не было, признаков жизни – тоже.

Той ночью хоккеист лег в ванну и сначала перерезал вены на кистях рук. Когда понял, что не умирает, взял брючный ремень и затянул на шее. В кармане нашли предсмертную записку, в которой Рома просил прощения, что болен страшной болезнью, и теперь жизнь не имеет смысла. Медиа подхватили версию о СПИДе, но официально ее никто не подтвердил. Судмедэксперты не нашли никаких тяжелых заболеваний при вскрытии, и что имел в виду Ляшенко, до сих пор неизвестно.

После его гибели подруга Наташа заявила, что созванивалась с Ромой в вечер, когда он затянул ремень на шее, и парень звал ее из Канады в Москву и обещал встретить в Шереметьево. Родственникам это показалось подозрительным: если Ляшенко решил покончить с собой, то почему намечал встречи, на которые точно не собирался? Но доказательств того, что смерть хоккеиста не была суицидом, ни у кого не было.

Романа похоронили там, где он родился как хоккеист и куда перевез всю родню, – в Ярославле. Он принес молодежке золото ЧМ за год до того, когда родились нынешние члены сборной Брагина. Эти 19-летние никак не могут помнить, что именно Ляшенко с друзьями сделали для страны, – победный финал-1999 в России даже не показывали в прямом эфире. Так же, как и мы все никогда не узнаем, чего бы добился талантливый форвард, если бы пережил внутренний кризис в 2003-м и продолжил битву за место в НХЛ.

Почти все его партнеры по золотой молодежке уже закончили карьеру. Рома – по сути ее даже не начал. Чемпионат мира U-20 так и остался местом, вокруг которого витают надежды. Ляшенко стал его идеальным символом – покорителем, жертвой и посмертным стражником.

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