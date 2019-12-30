Форвард молодежной сборной США Артур Калиев прокомментировал победу над командой России (3:1).

Уроженец Узбекистана забросил две шайбы американской команды и очень рад, что им удалось победить в непростом матче. «Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в матчах с Россией. Большая победа для нас, была настоящая война на льду с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше», – цитирует игрока SportBox.

Заключительный матч группового этапа Россия сыграет 31 декабря против Германии.

Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью очками после трех туров. У четырех сборных – России (3 матча), Германии (2), Чехии (2) и Канады (2) по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

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