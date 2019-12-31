Сборная России выиграла у Германии в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 6:1.

В первом тайме дубль оформил Кирилл Марченко, затем отличились Павел Дорофеев (дважды), Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. У немцев шайбу престижа на 59-й минуте забросил Нино Киндер.

Победа гарантировала сборной Валерия Брагина выход в плей-офф турнира.

Четвертьфинальный матч сборная сыграет 2 января, вероятные соперники – Финляндия, Швейцария и Швеция.

Молодежная сборная России Валерия Брагина: золотой Баффало, 8 медалей. Лучшие команды десятилетия

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