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Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Уф, справились!
Сборная России выиграла у Германии в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 6:1.
В первом тайме дубль оформил Кирилл Марченко, затем отличились Павел Дорофеев (дважды), Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. У немцев шайбу престижа на 59-й минуте забросил Нино Киндер.
- Победа гарантировала сборной Валерия Брагина выход в плей-офф турнира.
- Четвертьфинальный матч сборная сыграет 2 января, вероятные соперники – Финляндия, Швейцария и Швеция.
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