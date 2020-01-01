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Россия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ, в полуфинале возможна Канада
Любопытная сетка.
После окончания группового этапа определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею.
Россия заняла третье место в группе B и сыграет со Швейцарией, которая финишировала второй в группе A. Игра состоится 2 января.
Остальные четвертьфинальные пары: Канада – Словакия, США – Финляндия, Швеция – Чехия.
- Россия обеспечила выход в плей-офф в последнем матче группового этапа – хоккеисты Валерия Брагина разгромили Германию (6:1).
- В случае выхода в полуфинал Россия сыграет с победителем матча Канада – Словакия.
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