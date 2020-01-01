Twitter

Хитрец из шведской молодежки поднял шайбу на клюшку и эффектно перебросил ее над воротами

Хитрец из шведской молодежки поднял шайбу на клюшку и эффектно перебросил ее над воротами
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

А ранее Нильс Хёгландер забросил шайбу в стиле Андрея Свечникова.

Нестандартный прием удался хоккеисту молодежной сборной Швеции Нильсу Хёгландеру в матче группового этапа МЧМ против Словакии.

19-летний нападающий, находясь за воротами соперника, поднял шайбу на клюшку и ловко набросил на пятачок, но товарищей по команде там не было, и хитрейший пас никто не замкнул. Шайбу рукой почти поймал словацкий хоккеист.

На старте группового этапа Хёгландер забросил шайбу в стиле Андрея Свечникова.

  • Шведы разгромили словаков со счетом 6:2 и вышли в плей-офф с первого места в группе A.
  • В четвертьфинале Швеция сыграет с Чехией.

Россия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ, в полуфинале возможна Канада

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте