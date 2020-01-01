Нестандартный прием удался хоккеисту молодежной сборной Швеции Нильсу Хёгландеру в матче группового этапа МЧМ против Словакии.

19-летний нападающий, находясь за воротами соперника, поднял шайбу на клюшку и ловко набросил на пятачок, но товарищей по команде там не было, и хитрейший пас никто не замкнул. Шайбу рукой почти поймал словацкий хоккеист.

На старте группового этапа Хёгландер забросил шайбу в стиле Андрея Свечникова.

Шведы разгромили словаков со счетом 6:2 и вышли в плей-офф с первого места в группе A.

В четвертьфинале Швеция сыграет с Чехией.

Россия сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ, в полуфинале возможна Канада

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