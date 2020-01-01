Хитрец из шведской молодежки поднял шайбу на клюшку и эффектно перебросил ее над воротами
А ранее Нильс Хёгландер забросил шайбу в стиле Андрея Свечникова.
Нестандартный прием удался хоккеисту молодежной сборной Швеции Нильсу Хёгландеру в матче группового этапа МЧМ против Словакии.
19-летний нападающий, находясь за воротами соперника, поднял шайбу на клюшку и ловко набросил на пятачок, но товарищей по команде там не было, и хитрейший пас никто не замкнул. Шайбу рукой почти поймал словацкий хоккеист.
На старте группового этапа Хёгландер забросил шайбу в стиле Андрея Свечникова.
- Шведы разгромили словаков со счетом 6:2 и вышли в плей-офф с первого места в группе A.
- В четвертьфинале Швеция сыграет с Чехией.
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