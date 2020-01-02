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Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2020
Молодежная сборная России в девятый раз за десять лет вошла в четверку сильнейших.
Молодежная сборная России вышла в полуфинал проходящего в Чехии чемпионата мира U-20 благодаря победе над командой Швейцарии – 3:1.
Основные события произошли во втором периоде. На 22-й минуте Дмитрий Воронков реализовал большинство.
На 28-й минуте «крестоносцы» ответили голом Гаэтана Жобена.
Спустя 7 минут Россию снова вывел вперед Александр Хованов.
А на 39-й минуте Воронков снова реализовал численное преимущество.
Лучшим хоккеистом в составе российской молодежки был признан 17-летний вратарь Ярослав Аскаров, который отразил 14 бросков.
- Полуфинальные матчи состоятся 4 января. Пары будут составлены согласно рейтингу команд, прошедших в эту стадию.
- В 2019 году российская молодежка завоевала бронзовые медали.
(Фото: официальный сайт ФХР)
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