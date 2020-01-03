На молодежном чемпионате мира-2020 в Чехии завершились четвертьфинальные матчи:

Швейцария – Россия – 1:3

Канада – Словакия – 6:1

США – Финляндия – 0:1

Швеция – Чехия – 5:0

Полуфинальные пары были составлены согласно рейтингу команд, вышедших в четверку сильнейших. У России оказался самый низкий рейтинг: в полуфинале команда Валерия Брагина сыграет против Швеции, которая выиграла все матчи на турнире. Вторую путевку в финал разыграют Финляндия и Канада.

Полуфинал Швеция – Россия пройдет в Остраве 4 января. Начало в 17:00 мск.

Финал и матч за бронзовые медали намечены на 5 января.

(Фото: официальный сайт ФХР)

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме