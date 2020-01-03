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Россия сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020
Вторую полуфинальную пару составили Финляндия и Канада.
На молодежном чемпионате мира-2020 в Чехии завершились четвертьфинальные матчи:
Швейцария – Россия – 1:3
Канада – Словакия – 6:1
США – Финляндия – 0:1
Швеция – Чехия – 5:0
Полуфинальные пары были составлены согласно рейтингу команд, вышедших в четверку сильнейших. У России оказался самый низкий рейтинг: в полуфинале команда Валерия Брагина сыграет против Швеции, которая выиграла все матчи на турнире. Вторую путевку в финал разыграют Финляндия и Канада.
- Полуфинал Швеция – Россия пройдет в Остраве 4 января. Начало в 17:00 мск.
- Финал и матч за бронзовые медали намечены на 5 января.
(Фото: официальный сайт ФХР)
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