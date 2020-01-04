Миа Халифа выложила фото в хоккейной футболке сборной России
Поводом стал первый глобальный тренд твиттера в 2020-м – Третья мировая война.
Бывшая порноактриса Миа Халифа опубликовала фотографию в футболке сборной России.
«Третья мировая война – в трендах твиттера. США находится в конфликте с Ираном. Иран – союзник России», – написала Миа под снимком.
- Миа – фанатка хоккейного «Вашингтона», за который выступают россияне Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
- Также Халифа поддерживает футбольный «Вест Хэм».
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