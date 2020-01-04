Россия встречалась со Швецией в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира.

Скандинавы открыли счет на 18-й секунде. После проигранного вбрасывания Сандин неотразимо щелкнул от синей линии.

Но очень быстро команда Валерия Брагина отыгралась. На четвертой минуте Иван Морозов реализовал большинство с передачи Василия Подколзина.

Звезда шведской сборной Нильс Хогландер получил на пятой минуте 5+20 и удалился до конца матча. При игре 5-на-4 Александр Хованов вывел Россию вперед на отметке 5:40.

Егор Соколов подкараулил ошибку голкипера Уго Альнефельта, увидел потерявшего равновесие вратаря скандинавов и забросил с острого угла в пустые.

Но «Тре Крунур» сократили разницу еще до первого перерыва. Самуэль Фагемо уверенно выстрелил с кистей в дальнюю девятку в большинстве.

В середине второго периода Расмус Сандин щелкнул от синей линии, набрал третье очко в матче и сравнял счет.

В последней 20-минутке Сандин снова остался один в большинстве, бросил по воротам, и Нильс Лундквист подставил клюшку и перевел шайбу в сетку.

Но спустя четыре минуты Соколов получил передачу от Хованова, проткнул Альнефельта в ближнем углу и вновь сравнял счет.

В овертайме Иван Морозов подхватил шайбу в средней зоне, вошел в зону шведов, накренил атаку направо и точно бросил в створ над плечом голкипера.

5:4 – Россия выиграла у скандинавской сборной!

В решающем матче Россия встретится с победителем пары Канада – Финляндия.

Швеция сыграет в матче за бронзовые медали завтра, 5 января, в 17:00 по московскому времени.

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