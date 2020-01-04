Россия должна была выигрывать полуфинал у шведов на 13-й минуте. После 3:1 и удаления до конца матча лучшего снайпера «тре крунур» Хогландера нужно было всего лишь сушить игру, надежнее действовать в своей зоне и не удаляться. Примерно этому учит сборную все 10 лет Валерий Брагин. Но тренер забывает, что при всех уроках взрослого, мужицкого хоккея перед ним 19-летние мальчишки, у большинства из которых нет опыта на топ-уровне.

Неуверенность России была заметна еще в четвертьфинале со Швейцарией. При давлении соперника защита русских заметно нервничает, допускает ошибки и часто не выдерживает. И нельзя сказать, что за ними все подчищает голкипер. Шведы в матче уровнем повыше выкрутили прессинг на максимум и должны были сравнивать еще до первого большого перерыва, не случись чудо-спасение Журавлева с линии ворот.

О Ярославе Аскарове нужно поговорить отдельно. Он выдал кошмарный старт с Чехией и четыре пропущенных после 17 бросков. Затем затишье с Германией и суперсейв со Швейцарией, который бы не потребовался, если бы не собственная ошибка перед этим. Другое дело, что у его бэкапа Амира Мифтахова случились сухой матч с Канадой и две шайбы за семь секунд от США, и тоже непонятно, в какой игре он был настоящим.

Ярослав Аскаров, Россия, МЧМ-2020From Official Website

Но в полуфинале МЧМ нужно если не выручать, то хотя бы демонстрировать уверенность. По Аскарову уже после 20 минут игры казалось, что он совершенно точно пустит еще, что нужно забивать четвертую шайбу, потому что третью Швеция Ярославу положит. Но Брагин не решился на замену в перерыве и не трогал то, что более-менее работало. И голкипер, конечно, не спас раз, не спас два и поставил всю сборную на край пропасти после таких комфортных 3:1.

Круто, что заработало большинство. На старте чемпионата Ларионов и Брагин с Чехией отнимали друг у друга планшет, чтобы нарисовать схему розыгрыша на последних минутах, и смотрели на симпатичное движение в чужой зоне и ноль бросков в створ США в ситуации 6-на-4. Но прошло всего два матча и шесть дней, и Россия начала засовывать шайбы в сетку в неравных составах. Да, какие-то голы (например, у Хованова) случились почти чудом после мощного давления шведов в защите, но спецбригады поймали ритм, и это уже радует.

Некруто, что не выручает меньшинство. Русская команда по-прежнему допускает два подряд почти идентичных броска Фагемо за смену (см. второй гол «тре крунур») и в целом часто удаляется. Шведы аномально часто реализовывали преимущество – 3/4 в этом матче, если не считать 10-минутный штраф Хованова. Но 75-процентную казнь невозможно поставить на поток и забивать во всех ситуациях 5-на-4. Можно спихнуть момент, когда на скамейку попадал защитник первой пары, но в играх такого уровня ловить глупые свистки нельзя.

При счете 3:4 было очень страшно, потому что командам Брагина в принципе тяжело оказываться в положении отстающих. И на этом турнире, и на куче предыдущих Россия пропускала первой, замыкалась в собственные схемы и утыкалась в соперников до самой финальной сирены. И даже победа в финале Баффало-2011 – типичная ошибка выжившего. Мы вспоминаем о ней до сих пор и не унываем даже при 0:3, хотя молодежка регулярно не знает, как действовать даже при 1:2.

Ярослав Аскаров, Егор Замула, Россия – Швеция, МЧМ-2020From Official Website

Тем мощнее триумф в овертайме над шведами, что здесь русские дважды отыгрались при отставании в счете, сделали это уверенно и без нервов. Никто не бежал на спасение родины, как будто 0:1 и 3:4 заранее прописаны в сценарии. Этим и ценна победа над Швецией – здесь команда увидела все, почти упустила выигранный матч и, несмотря ни на что, перевернула его тоже сама.

Медиа уже писали, что без золотых медалей Валерия Брагина уберут из молодежки. Сейчас Россия впервые за четыре года вышла в финал, и есть опасение, что эта сборная знает и умеет все. В команде уже прошли через внутренние конфликты в тренерском штабе, подрихтовали большинство, падали и поднимались и даже решили вопрос с основным вратарем.

Именно опасение – потому что, на самом деле, эта сборная не умеет самого главного. Россия Брагина не знает, как побеждать, когда конкретно до титула осталось совсем чуть-чуть, а минуты тают, и тают, и тают.

Россия – Швеция – 5:4 (ОТ)

Видео всех голов полуфинала России и Швеции на МЧМ-2020

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