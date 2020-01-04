Сборная Канады вышла в финал молодежного чемпионата мира.

Во втором полуфинале «кленовые листья» разгромили Финляндию со счетом 5:0. Первые три шайбы влетели в ворота Юстуса Аннунена за стартовые четыре минуты. На 15-й минуте североамериканская сборная добавила четвертый гол, а во втором периоде реализовала большинство.

У канадцев травму в начале третьего периода получил капитан и форвард первого звена Барретт Хэйтон, а также ни секунды не провел на льду номинальный защитник стартовой пары Боуэн Байрам.

Таким образом, Канада сыграет за золото со сборной России. Команда Валерия Брагина в дополнительное время победила Швецию – 5:4.

Финал МЧМ-2020 пройдет в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Россия и Канада уже встречались на групповом этапе турнира 28 декабря. Тогда русские разгромили соперника – 6:0.

За последние 10 лет Канада и Россия дважды играли в финалах МЧМ. В 2011-м сильнее были русские хоккеисты (5:3), в 2015-м – североамериканцы (5:4).

Россия дважды отыгралась со Швецией. Но в финале с Канадой эта уверенность только помешает

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