Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон остался недоволен поведением игроков сборной России.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб – это нормально. Типичная Россия», – приводит слова Эрикссона Expressen.

Россия обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 5:4 (ОТ).

В финале российская команда сыграет против сборной Канады.

Финал МЧМ-2020 пройдет в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Россия дважды отыгралась со Швецией. Но в финале с Канадой эта уверенность только помешает

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