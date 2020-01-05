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Игрок шведской молодежки: «Проезжать мимо нас и целовать герб – это нормально? Типичная Россия»
Матч действительно получился принципиальным.
Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон остался недоволен поведением игроков сборной России.
«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб – это нормально. Типичная Россия», – приводит слова Эрикссона Expressen.
- Россия обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 5:4 (ОТ).
- В финале российская команда сыграет против сборной Канады.
- Финал МЧМ-2020 пройдет в воскресенье, 5 января, и начнется в 21:00 по московскому времени.
Россия дважды отыгралась со Швецией. Но в финале с Канадой эта уверенность только помешает
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