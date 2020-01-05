Молодежная сборная России проиграла Канаде в финале прошедшего в Чехии чемпионата мира U-20 – 3:4.

В первом периоде команды шайб не забросили, хотя Россия четыре раза играла в большинстве, причем три удаления канадцев пришлись на последние 8 минут стартового отрезка.

Основное действо началось в середине второго периода: Россия снова получило преимущество, на 30-й минуте Никита Александров подставил клюшку под бросок Егора Замулы от синей линии и вывел команду вперед.

Спустя минуту Россия получила два удаления сразу. Канадцам потребовались 22 секунды, чтобы реализовать преимущество 5 на 3. Шайбу забросил Джоэл Козенс.

На 35-й минуте Александр Романов совершил вираж за ворота, а на пятаке Григорий Денисенко затолкал шайбу под щиток Джоэля Хофера.

На 49-й минуте Максим Соркин получил пас из-за ворот от Ильи Круглова и увеличил отрыв России до двух шайб.

Но канадцы тут же ответили коньком Коннора Макмайкла.

Спустя еще две минуты Баррет Хэйтон реализовал большинство.

На 56-й минуте ошибка в обороне завершилась голом Экила Томаса. В конце Россия получила два удаления подряд, которые стали приговором.

Молодежная сборная России продлила серию без чемпионств до 10 лет – это антирекорд отечественного хоккея. А Канада стала 18-кратным победителем МЧМ. У России/СССР – 13 золотых медалей.

Бронзовые медали ранее завоевала сборная Швеции, которая в матче за третье место обыграла Финляндию – 3:2.

Следующий МЧМ пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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