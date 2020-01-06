Сборная России шикарно отыграла МЧМ-2020. Но проблемы с дисциплиной все загубили

Впервые за очень много лет молодежная сборная России ехала на чемпионат мира U-20 в ранге главного фаворита, а не одного из. Даже The Hockey News считал, что именно у команды Валерия Брагина наивысшие шансы увезти из Чехии золотые медали. У молодежки-2020 в составе вообще не было слабых мест.

Все четыре звена несли угрозу сопернику, пятеро нападающих разных троек набрали не меньше 6 очков. Даже защита – вечная ахиллесова пята – в этот раз выглядела солидно. Отличный турнир провели Александр Романов и Егор Замула. Они не только справлялись с первоочередными задачами игроков обороны, но и уверенно руководили атакующими действиями. Романов второй МЧМ подряд вошел в символическую сборную. 17-летний кипер Ярослав Аскаров не занесет этот турнир себе в актив, зато Амир Мифтахов был надежен во всех сыгранных матчах, разве что бой с США сложился не очень. Молодежная сборная России-2020 решала именно как команда, а не сбивалась на индивидуальные действия отдельных звезд.

Ну и традиционный брагинский характер был на месте. Получив 0:2 на старте игры против Чехии, русские отыгрались в течение 7 минут. Затем полминуты ушло, чтобы сравнять счет с 2:3, но матч все же остался за хозяевами турнира. Держать удар пришлось в полуфинале: шведы вышли вперед на 16-й секунде после стартового вбрасывания, но вскоре на табло горели 3:1 в пользу России. В третьем периоде команда Брагина снова оказалась в положении отыгрывающейся, но не надолго.

Валерий Брагин и Игорь Ларионов на скамейке сборной России во время финала МЧМ-2020Getty Images

Увы, у молодежной сборной России-2020 был только один явный, но смертельный недостаток. Точнее полтора – можно снова посетовать на реализацию большинства, ведь Канада почти весь конец первого периода финала откатала вчетвером. Но главный минус – однозначно дисциплина. Понятно, что у молодых хоккеистов эмоции бьют через край – за это МЧМ и любим. Но многие свистки ребята Брагина спокойно могли предотвратить. Еще с Чехией команда, которой нужно было отыгрываться, организовала себе концовку 3 на 5. Впереди был еще целый турнир, чтобы сделать выводы, но русские остались верными себе.

Излишняя грубость едва не оставила турнир без финала мечты: необязательное удаление Александра Романова в конце первого периода, нелепые 2+10 Александра Хованова во втором заканчивались шайбами Швеции в воротах Аскарова, а всего «Тре Крунур» реализовали три численных преимущества.

Финал – а в таких играх даже взрослые и опытные хоккеисты с трудом сохраняют хладнокровие – превратился в плане дисциплины в полную катастрофу. В середине второго периода россияне, едва-едва вышедшие вперед, умудрились в одной смене нарушить правила дважды. И если Даниил Журавлев вынужденно заехал Дилану Козенсу по рукам после опасного выката на пятак, то последовавший фол Дмитрия Воронкова был абсолютно необязательным. Канадцы наказали соперника за 22 секунды игры 5 на 3.

Еще более нелепое удаление после сирены на второй перерыв словил проводивший отличный турнир Замула.

Тогда команда Брагина отбилась. Роковым стало удаление все того же Воронкова на 11:11 третьего периода. Сразу после вбрасывания Дмитрий ласково врезал клюшкой по голове Квинтону Байфилду. В этот раз Канада управилась за 9 секунд большинства. 3:3, но психологическое преимущество перешло к сопернику.

На последней минуте финала и турнира Россия снова оказалась в ситуации 3 на 5, но те два удаления уже были игровыми. Можно посетовать на судейство – Россия сама в конце могла оказаться впятером – даже вшестером, ведь Амир Мифтахов на тот момент был на скамейке – против троих канадцев, но судьи простили сопернику выброс шайбы за пределы льда. Но шансов поиграть в большинстве у хоккеистов в белых джерси было достаточно.

А ведь по игре сборная России превосходила заклятого соперника. Вы только вдумайтесь: даже по броскам (!) и выигранным вбрасываниям (!!!) преимущество было у команды Брагина, хотя это традиционно сильнейшие черты Канады. Большинство единоборств тоже остались за русскими.

Фактически сборная России провалила на МЧМ-2020 только стартовые и финальные 10 минут турнира (7 секунд, приведших к двум пропущенным шайбам и поражению от США при явном игровом преимуществе – скорее несчастный случай). Но именно из-за этого локального провала Россия продлила черную серию без золота (10 лет – национальный антирекорд) и подарила Канаде свой Баффало. Теперь уже не хочется вспоминать вынос «кленовых листьев» на групповом этапе.

Это четвертый проигранный командой Брагина финал после легендарного МЧМ-2011, но первый, в котором Россия действительно заслуживала чемпионства. Не сложилось.

Канада – Россия – 4:3

Молодежная сборная России Валерия Брагина: золотой Баффало, 8 медалей. Лучшие команды десятилетия

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