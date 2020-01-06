«Пацаны, красавцы! С победой». Тарасов поздравил хоккеистов-2020, потому что смотрел повтор МЧМ-2011
Верите оправданиям? А вы на какой минуте поняли, что болеете за запись девятилетней давности?
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил русскую хоккейную молодежку с золотыми медалями на чемпионате мира-2020 U-20.
«Пацаны, красавцы! С победой», – написал Тарасов в сторис инстаграма и быстро удалил пост.
Затем Дмитрий оправдал поспешное поздравление проигранным спором в настольной игре.
«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас, и одно из условий спора было выложить старую игру России в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – сообщил футболист.
- Сборная России уступила Канаде в финале со счетом 3:4. Прямую трансляцию вел Первый канал. «Матч ТВ» параллельно показывал решающую встречу МЧМ-2011 с такой же вывеской, в которой русские хоккеисты победили со счетом 5:3.
- Дмитрий Тарасов – бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
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