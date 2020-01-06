Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поздравил русскую хоккейную молодежку с золотыми медалями на чемпионате мира-2020 U-20.

«Пацаны, красавцы! С победой», – написал Тарасов в сторис инстаграма и быстро удалил пост.

Затем Дмитрий оправдал поспешное поздравление проигранным спором в настольной игре.

«Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас, и одно из условий спора было выложить старую игру России в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», – сообщил футболист.

Сборная России уступила Канаде в финале со счетом 3:4. Прямую трансляцию вел Первый канал. «Матч ТВ» параллельно показывал решающую встречу МЧМ-2011 с такой же вывеской, в которой русские хоккеисты победили со счетом 5:3.

Дмитрий Тарасов – бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Сборная России шикарно отыграла МЧМ-2020. Но проблемы с дисциплиной все загубили

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках