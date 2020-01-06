В твиттере появился аккаунт. Это отсылка к моменту с выбросом шайбы в финале молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и России.

На 59-й минуте Эйден Дьюдас при счете 4:3 оказался в своей зоне в окружении трех соперников. Он в меньшинстве вышвырнул шайбу за пределы льда, но угодил точно в камеру телеканала-хостбродкастера турнира TSN, висевшую над заградительным стеклом.

Согласно правилу IIHF 135.5, если хоккеист выбросил шайбу из оборонительной трети и попал в табло или другой объект арены над поверхностью льда, то арбитры должны остановить игру, а игрок не получает двухминутное удаление.

«Да, это я, настоящий MVP», – написали в твиттере The TSN Camera.

«О, и храни всевышний камеру TSN у центра льда. #шикарноерасположение», – заметил центрфорвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен.

После момента с выбросом Дьюдасом шайбы русские хоккеисты схватили два удаления подряд за пару минут до финальной сирены и лишили сборную шансов на ничью в основное время.

Россия выигрывала у Канады по ходу второго периода со счетом 3:1, но пропустила три шайбы подряд и уступила в финале МЧМ-2020 – 3:4.

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