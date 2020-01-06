Жена форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко Яна заявила, что хоккеист не сразу различил прямую трансляцию финала молодежного чемпионата мира-2020 и запись матча девятилетней давности.

«Друзья, мой муж смотрел минут 10 хоккей по «Матч ТВ» без звука, играя с детьми, пока не увидел себя на поле. Так что вы не одиноки», – написала девушка в сторис инстаграма.

Молодежная сборная России уступила Канаде в финале со счетом 3:4. Прямую трансляцию вел Первый канал. «Матч ТВ» параллельно показывал запись решающей встречи МЧМ-2011 с такой же вывеской, в которой русские хоккеисты победили со счетом 5:3.

Владимир Тарасенко был капитаном команды 1991 г.р., забросил третью и выступил ассистентом в четвертой шайбе России финала 2011 года.

«Пацаны, красавцы! С победой». Тарасов поздравил хоккеистов-2020, потому что смотрел повтор МЧМ-2011

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