Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Воронков побывал в эфире клубного телевидения «Ак Барса» и разбил молотком муляж телекамеры TSN.

Камера оказала невольное содействие канадцам во время финала МЧМ. Игрок сборной Канады выбросил шайбу с площадки и попал в телекамеру, а судьи отменили решение лайнсмена удалить хоккеиста. Россия не получила важного численного преимущества и не сравняла счет.

Сборная России уступила в финале МЧМ со счетом 3:4.

Команда Валерия Брагина не выигрывала турнир с 2011 года.

«Настоящий MVP». В твиттере зарегали аккаунт камеры, в которую попали канадцы в финале МЧМ-2020

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