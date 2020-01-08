Воронков разбил молотком муляж той самой камеры с финала МЧМ
В финале камера оказала невольное содействие сборной Канады.
Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Воронков побывал в эфире клубного телевидения «Ак Барса» и разбил молотком муляж телекамеры TSN.
Камера оказала невольное содействие канадцам во время финала МЧМ. Игрок сборной Канады выбросил шайбу с площадки и попал в телекамеру, а судьи отменили решение лайнсмена удалить хоккеиста. Россия не получила важного численного преимущества и не сравняла счет.
- Сборная России уступила в финале МЧМ со счетом 3:4.
- Команда Валерия Брагина не выигрывала турнир с 2011 года.
«Настоящий MVP». В твиттере зарегали аккаунт камеры, в которую попали канадцы в финале МЧМ-2020
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте