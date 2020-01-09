Журналистка TSN Марисса Роберто прокомментировала поступок хоккеиста молодежной сборной России Дмитрия Воронкова. Форвард в эфире клубного телевидения «Ак Барса» разбил муляж телекамеры TSN с финала МЧМ.

«Прошу прощения, Россия. У нас тут телевидение – вы думаете, что эта наша единственная камера?» – сказала Марисса в эфире канадского ТВ.

Инцидент с камерой произошел в конце финального матча МЧМ-2020 Канада – Россия. Играя в меньшинстве, канадский хоккеист выбросил шайбу за пределы льда, но та попала в камеру TSN. Благодаря этому канадцы избежали игры 3 на 5 и победили со счетом 4:3.

После финала у камеры TSN появился свой аккаунт в твиттере.

Воронков набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах МЧМ и заработал 16 штрафных минут.

«Настоящий MVP». В твиттере зарегали аккаунт камеры, в которую попали канадцы в финале МЧМ-2020

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме