«Россия, думаете, эта наша единственная камера?» Журналистка TSN ответила Воронкову
Ответная шутка канадских журналистов на шутку хоккеиста российской молодежки Дмитрия Воронкова.
Журналистка TSN Марисса Роберто прокомментировала поступок хоккеиста молодежной сборной России Дмитрия Воронкова. Форвард в эфире клубного телевидения «Ак Барса» разбил муляж телекамеры TSN с финала МЧМ.
«Прошу прощения, Россия. У нас тут телевидение – вы думаете, что эта наша единственная камера?» – сказала Марисса в эфире канадского ТВ.
Инцидент с камерой произошел в конце финального матча МЧМ-2020 Канада – Россия. Играя в меньшинстве, канадский хоккеист выбросил шайбу за пределы льда, но та попала в камеру TSN. Благодаря этому канадцы избежали игры 3 на 5 и победили со счетом 4:3.
- После финала у камеры TSN появился свой аккаунт в твиттере.
- Воронков набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах МЧМ и заработал 16 штрафных минут.
«Настоящий MVP». В твиттере зарегали аккаунт камеры, в которую попали канадцы в финале МЧМ-2020