Повтор финала МЧМ-2011 вместо прямой трансляции посмотрели 1,3 млн человек

Повтор финала молодежного чемпионата мира-2011 между сборными России и Канады собрал 1,3 млн зрителей на телеканале «Матч ТВ».

5 января Россия уступила канадцам в финале МЧМ-2020, прямую трансляцию матча провел Первый канал. В это же время «Матч ТВ» показал аналогичную игру, но датированную 2011 годом – с молодыми Панариным, Тарасенко, Кузнецовым и другими будущими звездами.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», прямую трансляцию на Первом посмотрели 6,6 млн человек, повторку на «Матче» – 1,3 млн. Данные предоставила исследовательская компания Mediascope.

В МЧМ-2020 Россия проиграла Канаде со счетом 3:4, хотя вела со счетом 3:1. В финале 9-летней давности ситуация была обратной: Россия уступала 0:3, но вырвала победу 5:3.

Некоторые зрители перепутали трансляции и поздравили Россию с победой. В частности, так поступил экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

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