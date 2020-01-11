Российский хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от финала молодежного чемпионата мира по хоккею – Россия проиграла Канаде со счетом 3:4, хотя вела с преимуществом в три шайбы.

По словам форварда, у команды все в полном порядке с игровой составляющей – проблема только в менталитете. «Игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации – это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава Богу, я подписал в НХЛ контракт, не придется с ними конкурировать.

Эмоции? На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем», – приводит слова Панарина «Чемпионат».

У Артемия 24+37 в 43 матчах НХЛ текущего сезона.

Это первая кампания Панарина за «Рейнджерс».

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