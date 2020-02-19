Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал ситуацию с показом повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» в параллель прямой трансляции финала МЧМ-2020 на Первом канале.

– Смотрел молодежный чемпионат мира в этом году? По какому каналу?

– По NHL Network.

– Слышал прикол с «Матч ТВ», что половина смотрела финал другого года?

– Прочитал пару комментариев на этот счет. Согласен с людьми – вы смотрите, и там Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов у вас играют. Вы что, не знаете, что они уже в НХЛ? И что там плохая съемка, [матч прошел] девять лет назад? Думаю, что это люди далекие от хоккея, они не разбираются и из-за этого не увидели.

– Как ты думаешь, то, что почти миллион человек посмотрело по «Матч ТВ» не тот финал , показывает, что у нас не очень спортивная страна?

– Нет, все ожидали, что будут показывать по «Матч ТВ», а когда у нас какие-то большие игры, Первый канал их забирает. В Америке есть ESPN, и какие-то большие [каналы] типа FOX и CBC Sports, и ты все равно знаешь, что на этих каналах будут показывать. Мы – спортивная страна, но у нас также есть недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то футболисты там смотрели. [Дмитрий] Тарасов там, он и так недалекий.

– В Америке такого не случилось бы?

– В Америке, может, и произошло бы, в Канаде точно не случилось бы, молодежный чемпионат мира для них как в церковь идти, высший класс. Мы были в Нью-Йорке, пошли в бар смотреть с пацанами финал Канада-Россия, и даже там полбара были в канадских майках. Это круто и доказывает, сколько хоккей значит для этих людей и насколько им интересно, – сказал Задоров в интервью «Спорт-Экспрессу».

5 января сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира-2020 Канаде – 3:4.

Прямую трансляцию вел Первый канал. «Матч ТВ» параллельно показывал повтор решающей встречи МЧМ-2011 с той же вывеской, в которой русские хоккеисты выиграли со счетом 5:3.

Многие известные люди смотрели игру не по главному каналу и не поняли, что это запись. В частности, футболист Дмитрий Тарасов и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в соцсетях поздравили сборную России с золотом МЧМ.

«Пацаны, красавцы! С победой». Тарасов поздравил хоккеистов-2020, потому что смотрел повтор МЧМ-2011

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