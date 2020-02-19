Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес футболиста Дмитрия Тарасова со стороны хоккеиста Никиты Задорова.

«Вот интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким, знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю, Задоров – истинный чудак на букву М, хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев в телеграм-канале.

Никита Задоров высказался по поводу показа на «Матч ТВ» повтора финала МЧМ-2011 и того факта, что 1,3 млн зрителей посмотрели его вместо шедшей параллельно прямой трансляции финала МЧМ-2020.

В интервью Задоров назвал Россию спортивной страной, но уточнил, что в ней имеются недалекие люди, и отдельно выделил футболиста Дмитрия Тарасова.

Задоров: «В России есть недалекие люди, не знающие про повтор МЧМ. Например, футболист Тарасов»

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