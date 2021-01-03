Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о предстоящем полуфинальном матче МЧМ-2021 между сборными России и Канады.

«Наш тренерский штаб знает, как помочь нашим игрокам обыграть Канаду. Как говорил великий тренер Виктор Васильевич Тихонов, когда его спросили, как он обыгрывал Канаду, формула победы – это работа, работа, работа и дисциплина. Нам надо переработать Канаду», – сказал Ротенберг.