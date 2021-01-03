Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о предстоящем полуфинальном матче МЧМ-2021 между сборными России и Канады.
«Наш тренерский штаб знает, как помочь нашим игрокам обыграть Канаду. Как говорил великий тренер Виктор Васильевич Тихонов, когда его спросили, как он обыгрывал Канаду, формула победы – это работа, работа, работа и дисциплина. Нам надо переработать Канаду», – сказал Ротенберг «Чемпионату».
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- Сборные России и Канады встречались на молодежных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью.
- В последний раз команды встречались в финале мирового первенства 2020 года. Канадцы выиграли – 4:3
- Матч Канада – Россия пройдет 5 января в 02.00 по московскому времени.
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