Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не смотрит молодежный чемпионат мира по хоккею, на котором Россия дошла до полуфинала и поспорит с Канадой за выход в финал.

«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия – Германия», – цитирует 62-летнего Фетисова RT на русском.