Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не смотрит молодежный чемпионат мира по хоккею, на котором Россия дошла до полуфинала и поспорит с Канадой за выход в финал.

«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия – Германия», – цитирует 62-летнего Фетисова RT на русском.

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  • Четвертьфинал Россия – Германия стартовал в 20:00, а не в 05:00.
  • Полуфинал против Канады начнется в 2 часа ночи. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

Россия – Канада с канадскими судьями на МЧМ. Это нельзя проспать

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