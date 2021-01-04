Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не смотрит молодежный чемпионат мира по хоккею, на котором Россия дошла до полуфинала и поспорит с Канадой за выход в финал.
«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия – Германия», – цитирует 62-летнего Фетисова RT на русском.
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- Четвертьфинал Россия – Германия стартовал в 20:00, а не в 05:00.
- Полуфинал против Канады начнется в 2 часа ночи. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.
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