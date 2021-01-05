У сборной Канады – лучшая команда на МЧМ. Даже если золото по какому-то странному стечению обстоятельств обойдет их стороной. «Кленовые листья» – машина, попасть под которую – приговор. Они не пропускают в равных составах, не дают нормально бросать, контролируют каждую секунду игры. Там играют хоккейные инопланетяне.

Но даже с такими инопланетянами российская молодежка умела играть. Все уже давно привыкли, что средний уровень игроков у канадцев всегда выше, чем у остальных. Иногда немного, иногда сильно выше. Но спасла же сборная России финал в 2011-м и чуть было не превзошла это достижение в 2015-м. Тогда у Канады была сборная не хуже нынешней: Коннор Макдэвид, Макс Доми, Брейден Пойнт. Они вели 5:1, но еще перед третьим периодом счет стал 5:4. Россия проиграла, но финал вышел на загляденье.

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Могли проиграть обидно, отдав матч на ровном месте. Могли проиграть по делу, но перед уходом со льда выжать из соперников все соки. В ночь на 5 января 2021 года молодежная сборная России впервые за 10 лет была уничтожена.

Сборная Канады против сборной России полуфинал МЧМ Фото: Getty Images

Самое страшное – Канада не показывала ничего сверхъестественного. Вот вообще ничего: ни фирменного прессинга на первых минутах, ни силовой борьбы уровня 30-летних мужиков, ни гиперзвуковых скоростей. Лучше ли у них физика? Да. Лучше ли они держат шайбу? Да. Они быстрее? Тоже да. Но так было и в 2011-м, и в 2015-м. Да что там, было жестче. Но по сравнению с 2021-м есть одно серьезное отличие. Тогда у российских игроков клюшки не вываливались из рук.

Звучит до жути банально, но сборная России проиграла матч еще до выхода на лед. У команды порядок с комбинационными действиями – единственное большинство с голом после офсайда это показало. Ларионов правильно настроил все шестеренки. Но заставить их вращаться оказалось некому. Задрожали на первых минутах, пропустили – ничего, такое бывает. Но вместо того, чтобы выйти на второй период умирать, парни остались где-то в космосе.

Я отказываюсь верить в то, что пасы в конек возле своей синей линии – норма для этой сборной России. Как и в то, что Амиров, Хуснутдинов и Подколзин не нашли химию – да все они нашли. Или что Аскаров всегда роняет клюшку при любом пожаре возле его ворот – в СКА он так не делает. Все до единого могут в разы лучше, чем в этом матче. Но за умным хоккеем, которым мы восхищались после Кубка Карьяла, а также побед над американцами и шведами в группе, не оказалось характера. Сами знаете, кто раньше отвечал за это в молодежке.

И да, возможно, сыграй Россия на пределе возможностей каждого из ее игроков, канадцы все равно бы выиграли, слишком уж они хороши. Но это было бы поражение, после которого хочется рвать на себе одежду, бить стены, орать от бессилия. И ждать матч за бронзу, а после него – следующий МЧМ. Но сейчас вместо всего этого хочется просто пойти поспать.

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