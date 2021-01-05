Молодежная сборная России по хоккею не вышла в финал чемпионата мира, крупно проиграв Канаде. Команда Игоря Ларионова сыграет в матче за третье место с Финляндией.
Россия уступила со счетом 0:5, причем канадцы открыли счет на первой минуте. Затем «кленовые» забросили в ворота Ярослава Аскарова на 10-й и 15-й минутах. Четвертая шайба влетела в начале второго периода, последняя – когда Россия сняла вратаря. Единственный гол россиян отменили из-за положения вне игры.
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В параллельном матче американцы выиграли со счетом 4:3 у финнов. На 17-й минуте заключительного периода счет был равным, но США реализовали большинство.
- Финал и матч за третье место состоятся ночью с 5 на 6 января.
- Матч России и Финляндии стартует в 1:30 мск.
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