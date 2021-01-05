Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал разгром от Канады в полуфинале чемпионата мира.

«Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в оборону, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих во время игры. Начиная со второго периода мы играли неплохо.

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Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нем. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы», – цитирует Ларионова «Чемпионат».

Тренер добавил: «Когда играешь с Канадой, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Это очень сильная команда, которая никому не проиграла. Мы хотели держать шайбу больше, контролировать игру. Этого не получилось.

Стало ли удаление Подколзина ключевым моментом? Трудно, когда ты получаешь четыре минуты. Мы выстояли две минуты, играли неплохо, но эти вещи происходят, это играет большую роль. Удаления играют важную роль, мы дали сопернику возможность забить гол. Может, нам не хватило усилий и мастерства перевести игру в их зону. Сбить темп, перевести игру в их зону».

Россия проиграла со счетом 0:5, пропустив на первой минуте.

За бронзу команда поспорит с Финляндией.

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