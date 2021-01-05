Вратарь сборной России Ярослав Аскаров перед МЧМ был главной звездой команды наряду с Василием Подколзиным: уверенная игра за молодежку и СКА делала его уверенным звеном команды. К сожалению, после полуфинального матча против Канады Ярослав стал мемом: Россия проиграла со счетом 0:5, а голкипер дважды уронил клюшку.

В первый раз Аскаров потерял клюшку, когда команда пропустила вторую шайбу – Джейкоб Пеллетье навесил на заднюю штангу, Коноор Макмайкл уверенно переправил в ворота, а Аскаров растерянно стоял без клюшки.

Хоккей Аскаров движениями из «Матрицы» отогнал американского нападающего 26/12/2020 В 10:55

Похожим образом в начале второго периода пропустили и четвертую от Брейдена Шнайдера – Аскаров снова уронил клюшку.

«Не совсем понимаю, почему у Аскарова клюшка постоянно выпадала, – прокомментировал бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин. – Защитники пытались ее вернуть, но на полпути она опять выскользала из рук и терялась – это уже паника в чистом виде. Нам не хватило хладнокровия и лидеров в команде».

«Я много лет наблюдаю за Ярославом Аскаровым, – обескуражен аналитик ESPN Крис Петерс. – Я видел, как он ронял клюшку и раньше, но так, как сегодня, не было никогда. Либо он оказался не готов физически, либо сегодня было что-то не так между ушей. Обескураживающе».

Ситуация с клюшкой породила множество мемов и шуток.

«Ярослав Аскаров в игре».

«Игорь Ларионов во втором перерыве с Аскаровым и его клюшкой».

«Ярослав Аскаров с клюшкой через минуту».

И еще:

МЧМ-2021 «Не ожидали такого начала». Ларионов – о разгроме от Канады 18 МИНУТ НАЗАД