Сборная России отлетела от Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира с разгромным счетом 0:5. Долго рефлексировать нельзя: менее чем через сутки – игра за третье место с финнами, чье поражение от США было не таким крупным, но более обидным.

Россия уступила громко и бесповоротно, Финляндия же за три минуты до конца имела равный счет и пропустила решающую шайбу в меньшинстве. Теперь одним нужно громко хлопнуть дверью, чтобы отойти от травмирующего поражения, другим – доказать, что проигрыш Америке был случайным.

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На групповом этапе команды не встречались: русские хоккеисты прошли США (5:3), Австрию (7:1) и Швецию (4:3 в овертайме), но проиграли Чехии (0:2). В трудном четвертьфинале Россия обыграла со счетом 2:1 Германию. Финны попали на Канаду в группе и тоже не преуспели: уступили 1:4. В других матчах на пути к бронзовому они обыграли Германию, Швейцарию, Словакию и Швецию.

Молодежная сборная Финляндии Фото: Getty Images

«Нужно сделать так, чтобы в матче за бронзовые медали ребята умирали на льду, чтобы у них горели глаза, – заявил известный тренер Андрей Назаров. – Именно такая задача стоит перед командой в игре за третье место, так как финны тоже будут биться. Не надо закапывать нашего голкипера Ярослава Аскарова. Должна играть вся команда, а не только один вратарь. Если бы не вратарь, то счет мог быть гораздо более крупным. Например, 0:8. Вспомните отраженные выходы один на один, отбитый буллит. Всегда есть следующая игра и следующий шанс, теперь важно реабилитироваться в матче с финнами».

Тренер Финляндии Антти Пеннанен уверен, что матч будет нелегким. «Но это наша последняя игра – надеюсь, выложится вся команда», – прокомментировал он.

Ставки и прогнозы

Россия – 2,40

Финляндия – 2,52

Букмекеры дают примерно одинаковые коэффициенты на победу обеих команд в основное время, но в Россию верят чуть больше. Вероятность ничейного результата и перехода в овертайм оценивают с коэффициентом 4,40. Аналитики считают, что матч будет результативным: тотал больше 5,5 шайбы – кэф 1,78, меньше 5,5 – 2,10.

Молодежная сборная России по хоккею Фото: Getty Images

Где смотреть

Ждать матча за третье место придется чуть меньше, чем полуфинального – начало игры намечено на 1:30 по московскому времени (в ночь с 5 на 6 января). Первый канал снова покажет встречу в прямом эфире – как по телевизору, так и на сайте. А Eurosport.ru проведет для всех желающих текстовую трансляцию.

О канадском разгроме:

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