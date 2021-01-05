В ночь с 4 на 5 января России в полуфинале молодежного ЧМ крупно уступила Канаде – 0:5. Комментатор Георгий Черданцев не удивился такому результату.

«Проиграли в хоккей. С тем же популярным счетом 0:5. Резонанс – как забитых нашими голов, примерно около нуля. Хотя это полуфинал чемпионата мира! Пусть и молодежного. Однако это почти никому не интересно.

МЧМ-2021 Матч за бронзу – шанс отойти от 0:5. Но финны тоже разозлены 6 ЧАСОВ НАЗАД

Хоккей утратил былые позиции, когда в моем, например, детстве, он был по популярности на уровне футбола, а то и выше. Сейчас это нишевый спорт, вроде «Формулы-1», с достаточно большой, но несопоставимой с футболом аудиторией.

Что касается результата, то здесь, как и в футболе, первым делом нужно найти виноватого: вратаря, судью. А дело же в другом.

Проиграть Канаде не зазорно. Это мировой лидер хоккея. Сегодня с большим отрывом. Посмотреть же следует наши матчи на взрослом и молодежном чемпионате с Германией. На взрослом 2 года назад с трудом выиграли в овертайме, на молодежном – всего 2:1. С Германией! Где была сборная ФРГ 30 лет назад? Не уверен, что Владислав Третьяк против нее когда-нибудь играл. Сегодня Германия хоккейная страна, Швейцария – финалист чемпионата мира, а мы?

Россия – Канада, МЧМ-2011 Фото: Getty Images

На этот вопрос пусть ответят хоккейные специалисты. Я же обращу внимание на такую деталь. Вот в моем детстве в каждом дворе в Москве и в Ленинграде, куда я каждые зимние каникулы ездил к родственникам, был залит каток. Дети и взрослые катались на коньках и играли в хоккей. Конечно, были проблемы с инвентарем, жили же в чудовищной бедности, ворота, помню, ставили из деревянных ящиков из винного магазина, а один парень у нас во дворе за неимением клюшки играл лыжей.

Где катки? У меня на весь район залит лед, по-моему, только на одной единственной коробке. Но это же нужно озадачиться: шланг найти, водой залить, расчистить, выровнять и так далее. Никто этим не занимается. А в Канаде на каждом озере естественный каток. Не говоря уже про коньки с клюшкой и прочей амуниции, которую ребенку нужно каждый год покупать новую, потому что он растет. Это очень дорого.

У вас много знакомых, чьи дети занимаются хоккеем? Не во дворе гоняют, если там чудом есть каток, а серьезно занимаются? Я лично знаю двоих. Из далеко не одного десятка семей.

Справедливости ради, замечу, что в футбольной академии, не дыр-дыр в платной секции, а вот так, чтобы серьезно и по-настоящему, кроме детей знаемых футболистов, я никого из обычных семей не знаю. Зато дыр-дыр в футбол гоняют все, ну или через одного. Потому что есть где гонять. А в хоккей – негде. Вот и перестали наши дети играть в хоккей.

Былые победы – это хорошо, и то, что тарам-пам-пам, великолепная пятерка и вратарь, мы помним. Но жить нужно сегодня. И думать о будущем, а не только гордиться прошлым», – написал Черданцев в телеграме.

Финал и матч за третье место состоятся ночью с 5 на 6 января.

Матч России и Финляндии стартует в 1:30 мск.

Последний раз Россия выигрывала молодежный ЧМ в 2011 году.

МЧМ-2021 Аскаров ронял клюшку и стал мемом. Собрали самые смешные шутки 10 ЧАСОВ НАЗАД