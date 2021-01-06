Первую шайбу американцы забросили на 14-й минуте усилиями Алекса Туркотта. Во втором периоде счет удвоился – точный бросок на счету Тревора Зеграста. В третьем периоде Канада ошеломляюще перебросала соперника (15-1), но не отыграла даже одну шайбу.

США выиграли золото МЧМ в пятый раз в истории и впервые с 2017 года. Их последний успех также случился в Канаде – на турнире в Торонто и Монреале.