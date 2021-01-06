Молодежная сборная России с крупным счетом проиграла Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира – 1:4. Команда Игоря Ларионова не вошла в тройку сильнейших мирового первенства впервые с 2018 года, когда в четвертьфинале уступила хозяину того турнира – США.

В матче против финнов Россия повела на 7-й минуте благодаря точному броску Ильи Сафонова. Первый период завершился с минимальным преимуществом «Красной машины», а во втором периоде Финляндия сравняла счет усилиями Антона Лунделла. В самом начале третьей 20-минутки финны вышли вперед, а за две минуты до конца матча забросили еще две шайбы в пустые ворота – отличились Микко Петман, Юусо Парсиннен и Лунделл.