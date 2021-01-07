На молодежном чемпионате мира сборная России добралась до полуфинала, но осталась без медалей. В решающих матчах команда Игоря Ларионова потерпела два крупных поражения: сначала от Канады (0:5), а потом от Финляндии (1:4).

«Понимаю, что хоккей прогрессирует, он стал более конкурентоспособным. Мы должны не гоняться за шайбой, а контролировать ее.

МЧМ-2021 Россия разгромно проиграла финнам и осталась без медалей МЧМ ВЧЕРА В 09:07

Что не получилось в атаке, очень сложно понять. В матче с финнами у команды была масса моментов при счете 1:0. Мы должны были отправить их домой. Но этого не случилось. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне. Этот турнир лично меня сделал сильнее.

Жизнь продолжается. К сожалению, не получилось сделать то, что хотели, но в любом случае это опыт, новая мотивация, надо двигаться дальше. Конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше. Ребята приобрели опыт на этом турнире. Мы не взяли медали, хотя золото - это хорошая вещь для нашего хоккея», – цитирует Ларионова «Р-Спорт».

60-летний коуч работает в штабе молодежной сборной с 2019-го. 5 июня 2020 года он стал главным тренером.

Ларионов четыре раза выиграл ЧМ и взял два золота Олимпиады.

МЧМ-2021 США обыграли Канаду и забрали золото МЧМ ВЧЕРА В 08:58