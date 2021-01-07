Жительница канадской провинции Альберта Хейли Макнил выиграла в лотерею 8,7 миллиона долларов. Эта лотерея для жителей Альберты была приурочена к молодежному чемпионату мира 2021 года.
Джекпот составил почти 17,5 миллиона, но победительнице досталось 50% от суммы. Вторую половину денежных средств отдадут на развитие хоккея, чтобы с его помощью улучшить качество жизни альбертанцев, сообщает CTV News.
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