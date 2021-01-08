Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов не покинет свой пост после фиаско на МЧМ.
Специалист выступил с докладом перед президентом ФХР Владиславом Третьяком, в котором отчитался за неудовлетворительный результат на турнире.
«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР.
От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», – цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.
- Россия вышла дошла до полуфинала МЧМ, где всухую проиграла Канаде (0:5).
- В матче за бронзовые медали команда Ларионова сгорела Финляндии (1:4).
- Золото с турнира увезла команда США, которую Россия обыграла на групповом этапе.