Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов не покинет свой пост после фиаско на МЧМ.

Специалист выступил с докладом перед президентом ФХР Владиславом Третьяком, в котором отчитался за неудовлетворительный результат на турнире.

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«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР.

От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», – цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

Россия вышла дошла до полуфинала МЧМ, где всухую проиграла Канаде (0:5).

В матче за бронзовые медали команда Ларионова сгорела Финляндии (1:4).

Золото с турнира увезла команда США, которую Россия обыграла на групповом этапе.

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