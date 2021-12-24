Один из любимых спортивных турниров во время новогодних праздников – молодежный чемпионат мира по хоккею. Он пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Сборная России под руководством нового тренера (Сергей Зубов пришел на замену Игорю Ларионову) поборется за медали.
В 2021-м Россия не попала в призы. Русские хоккеисты вышли из группы со второго места, отдав лидерство американцам, в четвертьфинале прошли Германию, но в полуфинале уступили Канаде (вратарь Ярослав Аскаров ронял клюшку и стал мемом – наверное, вы помните эту историю). В матче за третье место Финляндия была сильнее и вырвала бронзу со счетом 4:1.
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Формат турнира
КХЛ
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Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.
Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
Матвей Мичков
Фото: Imago
Десять сборных традиционно разделены на две группы по пять команд. Групповой этап играется по круговой системе, в четвертьфинал выходят первые четыре сборные из каждой группы, пятые играют на выживание до двух побед.
За победу в основное время начисляется три очка, в овертайме и по буллитам – два очка, за поражение в овертайме и по буллитам – одно очко. Команда, проигравшая в основное время, уходит со льда с нулем.
Вышедшие в плей-офф сыграют четвертьфиналы по перекрестной системе. Перед 1/2 финала команды ждет перепосев на основе результатов группового этапа. Сильнейшая команда сыграет со слабейшей, занявшие второе и третье места попадают друг на друга.
Состав сборной России
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
27 декабря (понедельник)
Россия – Швеция, 00:30 мск
28 декабря (вторник)
Россия – Швейцария, 00:30 мск
Молодежная сборная России
Фото: Getty Images
30 декабря (четверг)
Словакия – Россия, 00:30 мск
1 января (суббота)
США – Россия, 05:30 мск
Где смотреть
Все игры сборной России в прямом эфире покажет Первый канал, также доступны трансляции на сайте телеканала. Остальные матчи можно посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
КАК ВЫСТУПИТ РОССИЯ НА МЧМ-2022?
За два дня до старта турнира Россия уступила Канаде в контрольном матче со счетом 4:6, к концу первого периода проигрывая 0:4. 3 (2+1) очка набрал Матвей Мичков.
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