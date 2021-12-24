Один из любимых спортивных турниров во время новогодних праздников – молодежный чемпионат мира по хоккею. Он пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Сборная России под руководством нового тренера (Сергей Зубов пришел на замену Игорю Ларионову) поборется за медали.

В 2021-м Россия не попала в призы. Русские хоккеисты вышли из группы со второго места, отдав лидерство американцам, в четвертьфинале прошли Германию, но в полуфинале уступили Канаде (вратарь Ярослав Аскаров ронял клюшку и стал мемом – наверное, вы помните эту историю). В матче за третье место Финляндия была сильнее и вырвала бронзу со счетом 4:1.

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Формат турнира

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Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа В: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

Матвей Мичков Фото: Imago

Десять сборных традиционно разделены на две группы по пять команд. Групповой этап играется по круговой системе, в четвертьфинал выходят первые четыре сборные из каждой группы, пятые играют на выживание до двух побед.

За победу в основное время начисляется три очка, в овертайме и по буллитам – два очка, за поражение в овертайме и по буллитам – одно очко. Команда, проигравшая в основное время, уходит со льда с нулем.

Вышедшие в плей-офф сыграют четвертьфиналы по перекрестной системе. Перед 1/2 финала команды ждет перепосев на основе результатов группового этапа. Сильнейшая команда сыграет со слабейшей, занявшие второе и третье места попадают друг на друга.

Состав сборной России

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

27 декабря (понедельник)

Россия – Швеция, 00:30 мск

28 декабря (вторник)

Россия – Швейцария, 00:30 мск

Молодежная сборная России Фото: Getty Images

30 декабря (четверг)

Словакия – Россия, 00:30 мск

1 января (суббота)

США – Россия, 05:30 мск

Где смотреть

Все игры сборной России в прямом эфире покажет Первый канал, также доступны трансляции на сайте телеканала. Остальные матчи можно посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

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