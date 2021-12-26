Бой курантов, салат оливье, мандарины и молодежный чемпионат мира по хоккею – непременные атрибуты Нового года. Турнир котируется в Канаде не меньше взрослого ЧМ, а в России получил широкую известность благодаря триллеру в Баффало в 2011-м. С тех пор он превратился в визитную карточку январских праздников.

КТО ВЫИГРАЕТ МЧМ? Россия Канада США Швеция Финляндия Кто-то другой

Ad

На том же месте. Почти

Хоккей Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ, пропустив 6 шайб 24/12/2021 В 04:24

Как и в прошлом году, МЧМ пройдет в Эдмонтоне – из-за коронавируса шведский Гётеборг, который до пандемии планировал принять молодежь, перенес дату готовности на 2024-й. Карантин в Канаде теперь не такой жесткий – на трибунах появятся зрители, которые погонят «кленовых» возвращать кубок домой. Благодаря этому появилась возможность провести часть матчей в соседнем городке Ред-Дир. Именно там сборная России сыграет в группе В:

Швеция: 27 декабря 00:30 (мск)

Швейцария: 28 декабря 00:30 (мск)

Словакия: 30 декабря 00:30 (мск)

США: 1 января 05:30 (мск)

Кто повезет сборную России?

Инфополе вокруг российской команды не самое благоприятное. В октябре Игорь Ларионов остался без шанса взять реванш за провальный 2021-й, а спустя месяц ушел и сменивший его Олег Браташ. Обсуждалась кандидатура Олега Знарка – он получил должность консультанта. Молодежку, в отличие от взрослой сборной, он и правда консультирует – например, присутствовал на тренировках.

Олег Знарок Фото: Getty Images

Главным же тренером стал Сергей Зубов – неплохой вариант для молодежки, учитывая его знания оборонительного хоккея и опыт выступлений против североамериканцев. Но обстоятельства, при которых он получил назначение, и цейтнот для подготовки команды серьезно усложняют ему задачу.

Без легионеров, но с вундеркиндами

Добавляет проблем отсутствие хоккеистов, выступающих в канадской молодежной лиге. История скорее политическая: недавно ФХР поддержала закон о налогах для молодых игроков, отправляющихся в иностранную лигу. С одной стороны, у тренеров не было возможности увидеть их вживую, поэтому решение частично оправдано. Но классные показатели Матвея Петрова за «Норд-Бэй Батальон» – 20+29 за 29 матчей, или +9 защитника Даниила Чайки за «Гвэлф Шторм» говорят о том, что сборная России отказалась от действительно топовых парней.

Матвей Мичков Фото: Imago

Особенно их будет не хватать в плей-офф против канадцев, которых они прекрасно знают по клубным матчам. Хотя пока не факт, что до принципиальной встречи вообще дойдет.

Тем не менее, в распоряжении у Сергея Зубова немало качественных игроков. Вундеркинды Матвей Мичков и Федор Свечков (первый уже положил дубль в товарняке с канадцами), играющие на взрослом уровне Марат Хуснутдинов и Шакир Мухамадуллин, неплохо знающий североамериканский хоккей Василий Пономарев, желающий реабилитироваться за прошлогодний конфуз с потерями клюшки Ярослав Аскаров. – России есть кем играть и с «Тре Крунур», и со «звездно-полосатыми». Кого-то из них обязательно нужно обыграть, чтобы занять место не ниже второго и не попасть на Канаду или Финляндию уже в четвертьфинале.

Канада непобедима?

Сборная Канады – фаворит любого ЧМ на всех уровнях и при любом составе. А когда они играют дома, их и без того высокие шансы удваиваются. Отсутствие необходимости лететь через океан позволило «кленовым» заявить лучших игроков поколения. В защите сыграет первый номер Драфта-2021 Оуэн Пауэр, а в нападении – успевший выступить в НХЛ за «Виннипег» Коул Перфетти. Заявлен и канадский вариант Мичкова – Коннор Бедард. Неплохо помучал российскую оборону Мэйсон Мактэвиш.

Коннор Бедард Фото: Getty Images

Канадские звенья, как всегда, органичны и сбалансированы. Их молодежная лига CHL состоит из трех чемпионатов, и каждый может выставить сборную уровнем как минимум не ниже команды из любой другой страны. Такой выбор игроков дает тренерам огромный простор для фантазии. Если для России молодежка – это новогодний праздник, то для Канады – культ: рядовой клубный матч легко собирает пару тысяч зрителей. Поэтому домашнее поражение в финале от американцев в прошлом году стало для них еще более чувствительным, чем разгром от родоначальников в полуфинале для команды Ларионова. Эти парни настроены вернуть себе золото.

На фоне хозяев шведы, финны и американцы выглядят скромнее, но это не означает, что их шансы стремятся к нулю. Как и у сборной России, не побеждавшей со времен легендарного 2011-го. Ей никогда не шел статус фаворита – в такой ситуации обязательно встречается кто-то или что-то, мешающее победе.

В 2020-м в финале против Канады команда уверенно вела 3:1 за 11 минут до конца матча, но нахватала ненужных удалений и позволила соперникам выйти вперед. А «кленовых» на последних минутах от штрафа спасла телекамера. Российские хоккеисты побеждают вопреки – почему бы не сделать это сейчас? Так что самое время начать верить в очередное новогоднее чудо.

НХЛ Ковальчук рассказал, при каком условии Овечкин выступит на Олимпиаде 23/12/2021 В 10:28