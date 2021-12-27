Сборная России U-20 проиграла ровесникам из Швеции в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу шведов. «Тре крунур» открыли счет после первого же броска – это случилось на шестой минуте. Позже вратарь российской сборной Ярослав Аскаров пропустил еще две шайбы и перед началом третьего периода был заменен на Егора Гуськова. Кипер «Локомотива» пропустил дважды – последнюю шайбу шведы забросили в пустые ворота.

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Лучшим игроком в составе команды Сергея Зубова стал нападающий Матвей Мичков, который оформил дубль. Причем вторую шайбу 17-летний хоккеист забросил с отрицательного угла. Для Мичкова это дебютный МЧМ по хоккею.

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Еще одну шайбу в составе сборной России забросил Федор Свечков. Семен Демидов записал на свой счет две результативные передачи, Никита Чибриков, Кирилл Танков и Никита Смирнов — по одной.

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