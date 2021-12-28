Сборная России U-20 обыграла ровесников из Швейцарии и добилась первой победы на молодежном чемпионате мира по хоккею-2022.
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Зубова. Голами в составе сборной России отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.
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Мичков забросил три шайбы в первых двух встречах и повторил достижение Александра Овечкина с МЧМ-2003. Для 17-летнего форварда системы СКА МЧМ-2022 – дебютный в карьере.
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Гол с отрицательного угла и 6 пропущенных. Старт России на МЧМ
Лучшим игроком в составе молодежной сборной России был признан форвард Дмитрий Злодеев, который стал автором второй заброшенной шайбы в игре. Ворота сборной России защищал Егор Гуськов – он отразил 16 бросков из 18.
В следующем матче команда Сергея Зубова встретится со сборной Словакии. Игра пройдет 30 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.
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