Матч группового этапа на молодежном чемпионате мира между сборными США и Швейцарии отменен, американцам присуждено техническое поражение.

Это случилось по причине того, что в составе сборной США выявлено два случая заражения коронавирусом. Хоккеисты помещены на карантин.

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Американцы и швейцарцы выступают в одной группе с Россией. Игра сборных России и США должна пройти по плану в ночь на 1 января.

Чемпионат мира США завоевали бронзу чемпионата мира-2021 06/06/2021 В 14:27

Источник – сайт Международной федерации хоккея.

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