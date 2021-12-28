Матч группового этапа на молодежном чемпионате мира между сборными США и Швейцарии отменен, американцам присуждено техническое поражение.
Это случилось по причине того, что в составе сборной США выявлено два случая заражения коронавирусом. Хоккеисты помещены на карантин.
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Американцы и швейцарцы выступают в одной группе с Россией. Игра сборных России и США должна пройти по плану в ночь на 1 января.
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Россия швейцарцев победила в ночь на вторник, но до этого проиграла Швеции, а еще раньше – Канаде в выставочном матче. Есть шансы на первое с 2011 года золото?
А вот как складывался матч против Швеции на старте МЧМ-2022
Источник – сайт Международной федерации хоккея.
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