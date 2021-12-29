Сборной России засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче группового этапа МЧМ-2022 против Словакии.
Информацию об отмене игры и техническом поражении подтвердили в пресс-службе ФХР. Причина – случай заражения коронавирусом в составе российской молодежки.
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Положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков. На МЧМ-2022 17-летний форвард забросил три шайбы в двух матчах.
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Матч США – Швейцария отменен. Почему это плохо для России?
Ранее техническое поражение в матче против Финляндии получила сборная Чехии. Это случилось после того, как один из хоккеистов чешской команды сдал положительный тест на коронавирус. Финской молодежке присудили победу со счетом 1:0, сборная Чехии была отправлена на карантин.
Первой отмененной игрой МЧМ-2022 стал матч между сборными США и Швейцарии. Техническое поражение американцев может негативно отразиться на перспективах России, если турнир продолжится.
Источники: «Спорт-Экспресс», РИА Новости
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