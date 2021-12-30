Молодежный чемпионат мира остался без победителя – уже стартовавший турнир отменили из-за коронавируса. Все началось с матча Швейцарии и США. У двух американских хоккеистов тесты дали положительный результат. В медиа писали, что игру перенесут, но в итоге IIHF сообщила об отмене. Сборная США отправилась на карантин, а Россия попала в неприятную ситуацию, когда очки терять нельзя: после поражения от шведов и победы над Швейцарией команде было необходимо сразу давать результат, чтобы не вылететь.

Тем временем глава IIHF Люк Тардиф объяснялся, почему женский МЧМ отменили сразу, когда как мужской решили провести. «Это не гендерная проблема, это проблема коронавируса», – заявил Тардиф, а уже вечером того же дня на турнире случились еще две отмены. Чехия получила технарь от финнов, а Россия – от словаков. Причина – в каждой из команд обнаружился один зараженный ковидом игрок.

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В сборной России этим хоккеистом оказался Матвей Мичков, лидер команды, который забросил три шайбы в двух матчах. Агент форварда сборной и СКА Сергей Федотов жестко выступил – он уверен, что Мичков полностью здоров. «Я разговаривал с Матвеем Мичковым. Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты – все отрицательные. Напрашивается вопрос – что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения – это не хоккей, а шапито, цирк. Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течение суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата», – сказал Федотов.

МЧМ-2022 Отмененный МЧМ-2022 может пройти летом 3 ЧАСА НАЗАД

Матвей Мичков, молодежная сборная России, МЧМ-2022 Фото: Imago

К агенту присоединился отец молодого хоккеиста. Андрей Мичков считает положительный тест сына провокацией: «Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест – ответ был отрицательным. Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус – у капитана и у ключевых игроков сборной».

Сообщается, что врач сборной России, который сделал экспресс-тест Мичкову, сообщил об отрицательном результате в IIHF. Его тут же посадили на карантин как лицо, контактировавшее с зараженным. Это лишь один из многих косяков организаторов. Важным фактором отмены турнира стали заражения не только игроков но и арбитров. Как сообщил инсайдер Боб Маккензи, пятеро судей на МЧМ сдали положительный тест, а среди заразившихся были как главные арбитры, так и лайнсмены.

По сравнению с прошлым молодежным чемпионатом мира наказания сборным за положительные тесты ужесточились, а условия стали для распространения ковида стали благоприятнее. Вместо «пузыря» команды жили в обычных отелях. В Cambridge Hotel Red Deer, куда заселили молодежные сборные из группы B, состоялось две свадьбы.

«Мы начинали чемпионат мира с уверенностью в протоколах COVID-19, установленными IIHF, оргкомитетом турнира, департаментом здравоохранения и службой здравоохранения провинции Альберта, агентством общественного здравоохранения Канады. Продолжающееся распространение COVID-19 и штамма омикрон вынудило нас скорректировать протоколы практически сразу по прибытии сюда, чтобы избежать подобного развития событий. Протоколы включали в себя ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтверждении положительных случаев. Мы были обязаны сделать все возможное для созданий условий, необходимых для проведения чемпионата. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой», – сделал заявление Тардиф после того, как стало официально известно, что МЧМ-2022 – все.

Люк Тардиф Фото: Getty Images

Тардиф уже заявил, что летом турнир могут провести заново. Все матчи переиграют, предыдущие результаты будут отменены. При этом МЧМ все равно состоится в Канаде, потому что президент IIHF хочет дать шанс стране, которая вложила в организацию много денег. Болельщикам остается только ждать лета, а в новогоднюю ночь грустить без суперматча России и США.

МЧМ-2022 России присудили поражение в игре со Словакией. МЧМ отменен 11 ЧАСОВ НАЗАД